Marília sem zaga para encarar o CRB O técnico Paulo Comelli deve ter problemas para enfrentar o CRB, dia 5, no Estádio Bento de Abreu. Os zagueiros Andrei e Adeílson seguem em tratamento no departamento médico e ainda não sabem se poderão entrar em campo contra os alagoanos. Andrei, vetado minutos antes de enfrentar a Portuguesa terça-feira, fez um exame de ressonância magnética em que constatou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Já Adeílson, com uma inflamação na patela do joelho esquerdo, também segue como dúvida. A boa notícia ficou por conta do meia Alexandre Salles. O jogador foi liberado pelo departamento médico e deve voltar a trabalhar com bola no início da próxima semana. Com 17 pontos, o Marília ocupa o segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Como já jogou na terça-feira, o time de Paulo Comelli torce contra seus concorrentes para se manter na vice-liderança.