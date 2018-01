Marília será mais defensivo em Recife No segundo dia de trabalhos na intertemporada do Marília em Porto Feliz (SP), o técnico Wladimir Araújo sinalizou com a formação de um time mais defensivo para enfrentar o Náutico, neste sábado, em Recife, pela abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O volante Jefferson recupera-se bem de dores na coxa direita e deve ter a sua volta confirmada. Assim, o meia Anaílson ou o atacante Robson devem perder o lugar entre os titulares. O meio de campo seria formado por homens de marcação: Fernando, Jefferson, João Marcos e Marcelo Rosa, este último sendo adiantado para a armação. Caso opte pela saída de Anaílson, o ataque continuaria a ter Ricardinho e Robson. Se a escolha, porém, for pela saída de Robson, ele reviveria a dupla com Ricardinho e Anaílson, que daria mais velocidade ao setor. Quem tem retorno garantido na defesa é o zagueiro Gian, que foi poupado no jogo contra o Grêmio. O desfalque certo é o lateral-direito Luizinho Netto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que será substituído por Jorginho.