Marília só empata com Ituano em casa Em partida de quatro gols nos quinze minutos finais, o Marília perdeu a chance de se recuperar no Campeonato Paulista e apenas empatou com o Ituano por 2 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Os donos da casa chegaram à virada, mas cederam o empate no final. A partida foi válida pela sétima rodada. O resultado serviu, ao menos, para que o time mariliense deixasse momentaneamente a zona do rebaixamento. O Marília é agora o 16º colocado, com cinco pontos ganhos. O Ituano ultrapassou o Corinthians e assumiu a quinta colocação, com 13 pontos ganhos. Mesmo com status de confronto de times integrantes da Série B do Campeonato Brasileiro, os dois times não se encontraram em campo no primeiro tempo. Os donos da casa, jogando no esquema 3-5-2, não tiveram ação ofensiva nenhuma, para a irritação de seus torcedores. O Ituano teve maior posse de bola, mas também não mostrou objetividade. No segundo tempo, no entanto, o jogo parecia ser outro. Logo aos três minutos o centroavante Frontini acertou o travessão adversário. Quando o Marília parecia ligeiramente melhor, o Ituano abriu o placar. Aos 29 minutos Rômulo aproveitou rebote do goleiro Bruno e completou para o gol. A resposta dos donos da casa foi dada quatro minutos depois. Bruno Soares serviu Frontini, que dominou e tocou na saída do goleiro. E três minutos depois a dupla brilhou novamente. Bruno cruzou e Frontini, de peixinho, decretou a virada. O gol de empate foi anotado por Ricardo Oliveira, completando cobrança de falta de Aderaldo, aos 42 minutos. Pela próxima rodada, os dois times voltam a campo no domingo, dia 20. O Marília joga em Sorocaba contra o Atlético, às 16 horas. Já o Ituano recebe o embalado Santos, no estádio Novelli Júnior, em Itu.