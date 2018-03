Marília só empata com Oeste e é eliminado Mesmo dependendo de suas próprias forças, o Marília não conseguiu a classificação para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. O time apenas empatou com o rebaixado Oeste por 2 a 2 na tarde deste domingo, no estádio Bento de Abreu, em Marília, e viu o São Caetano - que derrotou o União São João por 1 a 0 - ficar com a última vaga do Grupo 2. O empate deixou o time mariliense na sexta colocação, com 17 pontos. Enquanto isso, o time de Itápolis acabou na lanterna, com dois pontos negativos. Isso porque perdeu 12 pontos na Justiça, pela escalação irregular dos jogadores Adão, Daniel e Marcelo Santos. Como castigo, foi rebaixado para a Série A2. Com o Marília na briga por uma das vagas e o Oeste tentando provar, dentro de campo, que pode continuar na Série A-1, o jogo começou com um ritmo muito forte. Logo aos seis minutos, o time de Itápolis abriu o placar com o meia Márcio Richard, em cobrança de pênalti. Mas não houve nem tempo para a comemoração. Um minuto depois, o zagueiro Romildo empatou de cabeça. O Oeste parecia estar disposto a estragar a classificação mariliense. Aos 19 minutos, o meia-atacante Adãozinho marcou o segundo dos visitantes. Mas novamente o Marília empatou. O veterano Sorato deixou tudo igual. Na segunda etapa, o panorama do jogo foi o mesmo: as duas equipes no ataque em busca dos gols. Entretanto, o rendimento dos atacantes caiu e, apesar das chances criadas, o jogo ficou no 2 a 2. O resultados eliminou o Marília.