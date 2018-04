Marília sofre, mas vence e classifica Apesar de não ter sido com a tranqüilidade sonhada, o Marília venceu o já rebaixado Londrina por 2 a 1, neste sábado à tarde, pela última rodada da fase de classificação do Brasileiro da Série B. Assim, confirmou o que todos esperavam: a classificação para a segunda fase da competição. A vitória colocou o Marília na sexta colocação, com 36 pontos. Agora, o time faz parte do Grupo B da segunda fase, junto com Náutico, Bahia e Avaí. O Londrina terminou o campeonato na última posição na classificação, com 17 pontos. Quanto ao jogo, o Marília comprovou a intenção de ser ofensivo nos primeiros minutos e logo aos 10 fez o primeiro gol. Jéferson fez boa jogada e passou para Ednélton acertar um forte chute de fora da área, fazendo 1 a 0. O Londrina tentava alguns contra-ataques, mas sem sucesso. Apesar da vitória no primeiro tempo, o técnico Luiz Carlos Martins saiu insatisfeito. "Poderíamos ter ampliado a vantagem", esbravejava. No segundo tempo, o Marília bobeou e cedeu o empate. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, o zagueiro Luís Oscar subiu e desviou de cabeça. A situação dramática não durou muito tempo. Aos 21 minutos, Ednélton fez outra boa jogada e cruzou na cabeça do veterano Maurílio, que só desviou e recolocou o Marília na frente. A torcida voltou a se manifestar, apoiando o time e, a pedido do treinador, o Marília apenas tocou a bola, esperando o tempo passar. O Londrina, por sua vez, não assustou mais e o jogo ficou nisso.