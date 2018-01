Marília surpreende e troca de técnico Faltando apenas uma rodada para o final da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do Marília resolveu mudar sua comissão técnica. Nesta terça-feira à noite a diretoria anunciou a contratação do técnico Luiz Carlos Ferreira em substituição a Paulo Comelli. Ferreira estava comandando o Figueirense na Série A do Brasileiro e trabalhou em apenas seis jogos, com três vitórias, dois empates e uma derrota. A mudança aconteceu depois do técnico receber uma proposta irrecusável do Marília, que não está medindo esforços para chegar à primeira divisão da competição nacional em 2004. A saída de Luiz Carlos Ferreira pegou de surpresa a diretoria do Figueirense, que estava muito satisfeita com o trabalho do treinador. Mas o presidente Paulo Sérgio Prisco Paraíso, do Figueirense, aceitou com naturalidade a saída do treinador. "Entendo a situação profissional do Ferreira e apoio seu desligamento do clube. A proposta que ele recebeu não tinha como se recusar. O importante é que ele deixou uma ótima imagem aqui em Florianópolis, inclusive conquistando pontos importantíssimos que deixou o clube em uma posição favorável no campeonato", explicou o presidente do time catarinense, que agora parte para a contratação do quarto treinador no Campeonato Brasileiro. Antes de Luiz Carlos Ferreira, Wagner Benazzi e Artur Neto tinham comandado o Figueira. Curiosamente, o próprio Paulo Comelli, que estava no Marília, pode assumir o time catarinense. O Marília tem 35 pontos e depende de um empate contra o Ceará, sábado, em Fortaleza, para se garantir na outra fase. Ano passado, Ferreira viveu uma situação inusitada com o próprio Marília quando foi contratado para comandar o time apenas na decisão contra a Francana. Venceu o jogo, conquistou o título paulista da Série A2 - segunda divisão - e levou o clube à elite paulista.