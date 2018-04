Marília: técnico é só elogios ao time O técnico Luiz Carlos Martins fez questão de creditar totalmente aos jogadores o empenho na vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, terça-feira, no Ceará, que deixou o time do interior paulista bem próximo de conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. ?Temos um elenco dedicado e eles entenderam bem nossa filosofia de trabalho. Nos recuperamos durante o campeonato e agora ficamos mais perto da vaga?, comenta Martins, apontado como responsável pela recuperação do time depois de um fraco desempenho no início da competição, quando o comando era de Flávio Lopes. O Marília agora tem dez dias para pensar no seu último jogo, em casa, diante do rebaixado Londrina. Após a vitória sobre o Fortaleza, o Marília alcançou a sétima posição, com 33 pontos e vai torcer nesta penúltima rodada por tropeços de Paulista (oitavo colocado com 32 pontos), Santa Cruz, Caxias (ambos com 31 pontos), e Portuguesa (com 30 pontos), que ainda jogarão nesta rodada.