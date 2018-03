Marília tem jogo difícil no Serejão Em mais um jogo de seis pontos, o Marília enfrenta o Brasiliense nesta sexta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Serejão, em Taguatinga. Os dois times estão bem próximos na classificação e disputam um lugar entre os primeiros colocados. O time paulista ocupa o quarto lugar, com 23 pontos, já o clube candango é o sétimo, com 21. Atuando fora de casa e contra um time de qualidade, o técnico Paulo Comelli pretende ser mais cauteloso. Para isso, o Marília entrará apenas com Romualdo no ataque, enquanto terá Juca, Bechara e Éder na meia. Assim, o atacante Jailson perde lugar para Éder. Além disso, o zagueiro Andrei, ex-Fluminense, retorna, após ficar quase um mês afastado se recuperando de uma lesão, na vaga de Romildo. O lateral-esquerdo Bill e o volante Adílson voltam de suspensão nos lugares de Galego e Zé Luís, respectivamente. O técnico do Brasiliense, Vágner Benazzi, também deve fazer várias mudanças. Na defesa, o zagueiro Batata, ex-Corinthians, expulso no empate contra o Sport, será substituído por Gilson, enquanto o meia Djalminha será improvisado no lugar de Evandro. O volante Carlinhos retorna de suspensão no lugar de Romerito. No ataque, Igor ganhou a posição de Leonardo, já Maurício e Sinval ainda brigam pela outra vaga.