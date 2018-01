Marília tem medo de armação na Série B A diretoria do Marília está assustada por acreditar que existe um esquema armado para atrapalhar sua caminhada junto à elite do futebol nacional. Desde segunda-feira à tarde os dirigentes estão atônitos quando souberam, através de um fax, que o clube será julgado pelo STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva - no Rio, quinta-feira, às 14 horas, podendo perder de um a três mandos de campo. Uma eventual punição seria imposta, justamente, no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, favorecendo os outros três concorrentes - Palmeiras, Botafogo e Sport - às duas vagas de acesso. O clube terá que se defender da acusação de não proteger o trio de arbitragem no jogo contra o Botafogo, na penúltima rodada da segunda fase. Na ocasião, o árbitro Heber Roberto Lopes citou em seu relatório que um dos seus auxiliares foi atingido por objetos estranhos ao jogo, como calçados e copos de água. Além disso, o incidente teria provocado atraso no início do segundo tempo do confronto, realizado no dia 21 de outubro. Para o presidente do Marília, Beto Mayo, está havendo um exagero nas acusações. "O que aconteceu foi um caso leve, muito leve. Um copo de água realmente foi atirado no campo, mas não houve nenhum mal ao auxiliar e nem prejuízo ao jogo". Para o dirigente, outros casos mais graves já aconteceram, como os incidentes num jogo entre Sport e Palmeiras, numa briga quase generalizada entre jogadores. "Há outros casos também que não justificaram nem a ida do clube ao tribunal. Não entendo porque fomos citados", diz o dirigente. Ele alerta ainda que pretende levar como sua principal testemunha de defesa o ouvidor da CBF, Francisco Horta, que estava presente no jogo. "Nós demos um atendimento vip para o pessoal visitante e mesmo para o trio de arbitragem. O clube, com certeza, tomou todas as medidas de segurança possíveis e impossíveis", defende-se. A temeridade é sobre o casuímos da denúncia vir, justamente, na reta final da Série B. Caso perca mandos de campo, o Marília poderá ter sua campanha prejudicada. Caso seja punido, o MAC terá que fazer seus três jogos em uma cidade com mais de 150 km de distância de Marília. Indiretamente o fato já provocou apreensão entre o elenco. O atento técnico Luiz Carlos Ferreira não quer nem pensar em perder os mandos contra Botafogo, Palmeiras e Sport. "Estes jogos serão decididos nos detalhes. O fato de serem em casa é um diferencial que não podemos perder", alerta Ferreira. O time até abandonou a idéia de se isolar na cidade de Cedral, vizinha a São José do Rio Preto, permanecendo treinando no próprio estádio Bento de Abreu. Pelo menos, desta vez, na parte técnica, Ferreira não tem do que reclamar: todos os jogadores estão à sua disposição. Como a estréia no quadrangular será fora de casa diante do Sport, sábado em Recife, o provável é que ele reforce o meio campo com três volantes: Zé Luis, Everaldo e Adílson. A escalação oficial, porém, sairá apenas momentos antes do jogo.