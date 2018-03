Marília tem pressa para definir elenco A diretoria do Marília corre contra o tempo para acertar a permanência dos principais jogadores no elenco e contratar reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O supervisor de Futebol do clube, José Macena, está juntamente com a comissão técnica definindo a lista dos possíveis contratados para o próximo semestre. O técnico vai indicar pelo menos cinco jogadores, dando prioridade para o setor ofensivo, principal carência do time. A promessa é de uma contratação de peso para o ataque. Com relação aos possíveis dispensados, os laterais Jaiminho e Da Silva, o volante Adilson, o meia Márcio Griggio, o atacante Nei Bala, o goleiro Carlão e o zagueiro Edmar estão praticamente fora. A lista será divulgada na sexta-feira. Durante a apresentação do elenco do Marília, ocorrida nesta quarta-feira, o técnico Flávio Lopes mostrará como será a inter-temporada, que poderá ser realizada em Osvaldo Cruz ou até mesmo na região de São José do Rio Preto.