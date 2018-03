Marília tem problemas na defesa Por essa o técnico Paulo Comelli não esperava. De repente ele ficou com sérios problemas para escalar a defesa do Marília para o jogo contra o Gama, sábado, às 19 horas, no Abreusão, em Marília, pela Série B do Brasileiro. O experiente Andrei, ex-Fluminense, sentiu uma contratura na perna esquerda e pode desfalcar o time. "Sem ele, o Marília perde em experiência e, principalmente numa opção nas cobranças de falta", lamenta o técnico, que também não poderá ter Adeílson, expulso na vitória de 1 a 0 sobre o União São João. Por outro lado, Romildo passou a semana toda dependendo do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A dupla defensiva deve ser formada por Vladimir e Romildo, o que só deve ser confirmado nesta sexta-feira cedo. O Marília lidera o Campeonato Brasileiro da Série B, com seis pontos. Venceu a Anapolina, na estréia, por 2 a 0, e depois superou o União, em Araras.