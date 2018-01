Marília teme julgamento no STJD O quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B começa apenas no sábado, mas o Marília terá seu primeiro desafio já nesta quinta-feira, quando será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), às 14 horas, no Rio de Janeiro. O clube corre o risco de perder de 1 a 3 mandos de jogo. O STJD vai julgar os incidentes ocorridos na partida do dia 21 de outubro, quando o Marília empatou com o Botafogo por 2 a 2. Na ocasião, torcedores atiraram um copo de água no assistente do árbitro, o que retardou o início do segundo tempo em cerca de cinco minutos. A diretoria do Marília está tratando esse julgamento como uma verdadeira decisão. "Perder mando de campo numa fase importante como essa pode nos deixar em situação muito complicada", disse o presidente José Roberto Mayo, que teme favorecimento ao Botafogo, o primeiro adversário em casa nesta fase do campeonato. O Marília também viu casuísmo na marcação de uma sessão extraordinária para esta quinta-feira, uma vez que o julgamento estava inicialmente previsto para dia 4 de novembro. A principal testemunha do clube paulista será o ouvidor da CBF, Francisco Horta, que esteve presente no jogo. Enquanto isso, o técnico Luiz Carlos Ferreira se mantém concentrado para o jogo de sábado, contra o Sport, em Recife. Ele está pedindo muita atenção ao time para essa partida. "Temos que tomar cuidado em todos os jogos. Nessa fase não há favoritos. Palmeiras, Botafogo e Sport serão grandes adversários e precisamos ter cuidado com todos", afirmou o treinador. Em relação à equipe titular, Luiz Carlos Ferreira ainda tem algumas dúvidas. Ele não sabe se escala três zagueiros (Wladimir, Romildo e Andrei) ou três volantes (Zé Luís, Everaldo e Adilson). Uma coisa, porém, é quase certa. O time deve adotar uma postura mais defensiva. A programação do time prevê treinos nesta quarta-feira à tarde e, em seguida, viagem para a cidade de São José do Rio Preto, onde a delegação irá dormir. A saída para Recife está prevista para as 6 horas de quinta-feira.