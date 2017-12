Marília tenta a reabilitação na Série B O Marília precisa desencantar neste Campeonato Brasileiro da Série B. É o que pensa o técnico Flávio Lopes, que comanda o time neste sábado contra o Santo André, pela quarta rodada da competição. Na incômoda 18ª colocação, o time não corresponde às expectativas que haviam sido depositadas há um mês, antes do início da competição. Nem a goleada histórica sobre o Sport Recife, por 7 a 1, na segunda rodada, tirou a preocupação no clube. O Marília tem apenas três pontos, mesmo tendo sido considerado um dos favoritos ao acesso. O Santo André, estreante na Segunda Divisão, é o último colocado, com menos oito pontos, porque perdeu 12 pontos no STJD. Para a partida, o técnico Flávio Lopes resolveu fazer algumas mudanças. O volante Juninho, suspenso, dará sua vaga à Alexandre. Enquanto isso, no ataque, Anderson Lobão ganhou a vaga de Wellington Amorim. O veterano Maurílio já está regularizado junto à CBF, mas ainda não deve estrear. Depois de empatar com o Palmeiras pela Copa do Brasil, a ordem no Santo André é voltar a vencer pelo Brasileiro. Para tal missão o técnico Péricles Chamusca achou melhor manter o mesmo time.