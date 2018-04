Marília tenta aproveitar bom momento A reapresentação do elenco do Marília foi marcada pelo alto astral. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, o time passou a depender apenas de uma vitória simples sobre o já rebaixado Londrina, na última rodada da primeira fase, para se classificar na Série B do Brasileiro. O Marília ocupa atualmente a sétima colocação na classificação do campeonato, com 33 pontos, um a mais do que Santa Cruz e Paulista, que estão na luta por uma vaga. O mais elogiado pela reação do Marília é o técnico Luís Carlos Martins, que no começo de seu trabalho chegou a estar com o time na zona do rebaixamento. "Passamos dificuldades na competição, principalmente com a saída de alguns jogadores. Mas com reforços e entrosamento, o time engrenou. Essa vitória sobre o Fortaleza foi uma das mais importantes para a classificação", disse o treinador. Para o importante jogo do próximo sábado, às 16 horas, Luís Carlos Martins não poderá contar com o meia Fabiano Souza, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá os reforços do volante Senegal e do atacante Ricardinho, que ficaram algumas rodadas de fora por contusão. Os dois, no entanto, devem ficar no banco de reservas.