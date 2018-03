Marília tenta evitar excesso de confiança O técnico Paulo Comelli quer evitar que a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B deixe os jogadores do Marília excessivamente confiantes. Por isso mesmo, ele promete conversar muito com todo o elenco durante a semana. O próximo jogo será sábado, às 19 horas, contra o Joinville, em Marília. O Marília lidera sozinho a Série B, com 10 pontos. "Precisamos tirar vantagem desta situação e não deixar que os adversários usem isso como uma arma", afirmo Paulo Comelli. A novidade do Marília no próximo jogo será o meia Bechara, que cumpriu suspensão no empate de 2 a 2 contra o Sport, em Recife.