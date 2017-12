Marília tenta inscrever Leandro Ávilla A diretoria do Marília corre contra o tempo para inscrever o volante Leandro Ávilla, ex-Flamengo, para Campeonato Paulista. Ele foi contratado a mais de dez dias e ainda não teve sua documentação regularizada. Apesar da situação, o jogador foi beneficiado pela folga do Marília na rodada passada - como o Grupo 2 conta com 11 clubes, todas as rodadas um time terá folga. "Isso é bom, pois poderei disputar o maior número de jogos possíveis. Tenho certeza de que até sexta-feira estará tudo certo", disse Leandro Ávilla. Em compensação, o atacante Andradina, que estava atuando no futebol japonês, teve sua situação resolvida e poderá estrear no domingo, contra o Paulista, em Presidente Prudente, já que o estádio do Marília, o Bento de Abreu, passa por reformas. A diretoria anunciou que fará promoção de ingressos, vendendo a arquibancada ao valor de R$ 10. No último jogo em Prudente, diante do Palmeiras, o jogo reuniu menos de quatro mil pagantes, decepcionando a diretoria e desfalcando os cofres do clube. A campanha do time é muito boa, tendo somado sete pontos em três jogos que lhe garantiram a quarta posição dentro do Grupo 2.