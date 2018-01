Marília tenta recuperar posição na Série B O Marília tem um difícil compromisso nesta terça-feira. Em Manaus, quando enfrenta o São Raimundo às 20h30 buscando a vitória para retomar a posição perdida por não ter atuado no final de semana. Com 28 pontos o time do técnico Paulo Comelli ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Os amazonenses, depois de um começo muito bom, estão apenas na 17ª posição, com 22 pontos, e lutam contra o rebaixamento. Comelli terá alguns problemas para esse jogo. O volante Zé Luís, o meia Juca e o atacante Camanducaia cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Everaldo retorna de suspensão e será a opção para a cabeça-de-área, enquanto Andrei, recuperado de contusão, entra na vaga de Juca. Com isso, o time volta a atuar no 3-5-2. No ataque Romualdo e Jailson brigam pela outra vaga. Se o Marília tem problemas, o São Raimundo é o inverso. O técnico Paulo Galvão terá todos os jogadores à disposição para o jogo. Na lateral direita Guára retorna de suspensão no lugar de Wilson Rincão. No meio, Isaac, recuperado de lesão, e Ricardo, que também volta de suspensão, entram nos lugares de Alberto e Sidney, respectivamente. OUTRO JOGO - No Distrito Federal, o Gama continua sua luta contra o rebaixamento à Terceira Divisão em 2004. Nesta terça-feira o time estréia o técnico Estevam Soares contra o Londrina, que também trocou de treinador esta semana. Após a goleada de 7 a 1 sofrida diante do Paulista, Roberto Fernandes deixou o time para a entrada de Mauro Fernandes, que assiste ao jogo do banco de reservas. Nesta partida o auxiliar Luís Müller, ex-jogador do São Paulo e Bragantino, será o comandante.