Marília tenta se manter na liderança Líder do Campeonato Brasileiro da Série B, com 13 pontos ganhos, o Marília enfrenta o Remo neste sábado, às 19 horas, tentando se manter na liderança da competição. Para isso, quer aproveitar a instabilidade dos paraenses, que ocupam a penas a 16ª posição, com oito pontos ganhos. Neste jogo o técnico Paulo Comelli tem problemas para escalar o time. Sem poder contar com o zagueiro Andrei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Marquinhos Paraná, machucado, o treinador ainda tem dúvidas se escala a equipe no 3-5-2, com o zagueiro Vladimir, ou 4-4-2, optando pelo meia Tim. "A saída do Andrei me fez repensar o time, pois a experiência dele é importante dentro de campo. Posso mudar o esquema, mas ainda não é uma certeza", despistou o treinador. Pelos lados do Remo o técnico Givanildo de Oliveira, que também tinha a dúvida quanto ao esquema tático, não quis saber de mistério e já confirmou a entrada de apenas dois zagueiros diante do Marília. Em Mogi Mirim mais uma vez o técnico Luís Carlos confia no atacante Dênis, artilheiro da Segunda Divisão, ao lado de Roberto Santos, do Santa Cruz, e Alex Alves, da Portuguesa, com seis gols, para conquistar uma boa vitória diante do Ceará na tarde deste sábado, às 16 horas. Para este jogo, o time do interior, que está com dez pontos, terá como principal novidade a entrada do atacante Cleber. Recuperado de uma lesão muscular, o jogador volta ao comando de ataque. Além dele, o zagueiro Paulinho substitui Joel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mal no Brasileiro, o técnico Celso Teixeira quer o Ceará, que tem apenas cinco pontos até agora, com uma postura ofensiva contra o Mogi. Ele vai mexer na defesa para evitar tomar gols. Jeferson e Souza foram substituídos por Alan e Sidney. Em Goiânia, o Vila Nova tenta a recuperação na competição do Campeonato Brasileiro da Série B. Com sete pontos, o time do técnico Ivair Cenci quer aproveitar o fato do São Raimundo-AM, seu adversário desta rodada, ainda não ter conquistado pontos fora de Manaus para conquistar uma vitória. Fechando a tarde de futebol, o América-RN, com oito pontos, tem um jogo difícil na rodada. Mesmo jogando em casa, enfrenta o Avaí, que está na zona de classificação, com dez pontos ganhos.