Marília tenta voltar à liderança da Série B Depois de perder a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B para Botafogo e Sport, o Marília volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, para enfrentar o Avaí no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela oitava rodada da competição. O técnico Paulo Comelli não admite, mas o meia Alexandre e o atacante Reginaldo, que marcou três gols pela equipe B diante do Taquaritinga pela Copa Estado de São Paulo, poderão ser as novidades. Eles substituiriam Everaldo e Romualdo, respectivamente. Certo mesmo são as entradas do zagueiro Andrei, que cumpriu suspensão e volta em lugar de Vladimir, e Rogério Souza na lateral-direita, que substituirá Claudemir. No Avaí, o técnico Lula Pereira tem dois desfalques certos. O goleiro Gustavo e o zagueiro Max Sandro receberam o terceiro cartão amarelo. Gilberto substitui Gustavo e, na defesa, depois de sete jogos seguidos, o treinador será obrigado a mexer. Tiago Mathias, ex-Palmeiras, deve fazer sua estréia pelo time catarinense. Ainda na noite desta terça-feira o Paulista vai ao estádio Centenário, em Caxias do Sul, enfrentar o Caxias às 20h30. O técnico Zetti sabe da necessidade da vitória após empatar em 2 a 2 com o Náutico no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Para esta partida, a única mudança será a entrada do lateral-direito Lucas em lugar de Luís Paulo, que desfalca a equipe em virtude do terceiro cartão amarelo. No Caxias o técnico Ricardo Drubscky tem duas dúvidas para escalar seu time. O zagueiro Jairo Santos se recupera de contusão e, caso não tenha condições de jogo, dará lugar à Cassiano. No meio, Janilson e Helinho brigam pela vaga de Gil Baiano, que se transferiu para o Goiás. Além disso, o volante Lico retorna de suspensão e entra em lugar de Henrique, que será recuado para a defesa na vaga de Paulo César.