Marília terá 2 jogos neste fim de semana Os dirigentes do Marília não temem qualquer inconveniente em mandar dois jogos importantes neste fim de semana no Estádio Bento de Abreu. Saudoso de sua torcida, o MAC vai reencontrar seus torcedores em dose dupla. Nesta sexta-feira à noite, pela Copa Estado, diante do Ituano, e sábado diante do Palmeiras, no jogo-chave para seu futuro no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o presidente José Roberto Mayo, ?não há motivo de preocupação?. Ele cita que este tipo de coincidência já aconteceu outras vezes na temporada, uma vez que o time ?B? disputa a Copa Estado desde o dia 6 de junho. Além de dividirem o mesmo campo, os times também compartilham do mesmo elenco. ?Nós montamos um grupo forte porque sabíamos da necessidade, em princípio, de ter opções no Brasileiro da Série B. Depois usamos parte do elenco na Copa Estado e tudo funcionou bem até agora.? O dirigente assegurou que as condições do gramado são ?excelentes? e os vestiários principais serão poupados. Para o técnico Luiz Carlos Ferreira, esta polêmica agora viria fora de hora. ?Já temos que correr atrás porque perdemos um mando de campo. Não podemos mais aceitar qualquer especulação ou mudança, porque aqui é nosso ninho.? A procura por ingressos para o jogo contra o Palmeiras tem sido muito boa. A expectativa é de que vai se esgotar a carga de 13 mil ingressos colocados à venda. A arquibancada custa R$10,00, cobertas laterais R$ 20,00 e cadeiras R$ 50,00.