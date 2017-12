Marília terá alterações contra Santo André O Marília busca a estabilidade no Campeonato Brasileiro da Série B, após conseguir a maior goleada (7 a 1 sobre o Sport), mas perder dois jogos, para Vila Nova-GO e Bahia. Para se reabilitar, deverá enfrentar o Santo André, sábado, em casa, com algumas mudanças em relação ao time que foi derrotado em Salvador na última rodada. O técnico Flávio Lopes estuda promover a entrada do atacante Anderson Lobão, que vem se destacando nos treinamentos e do recém-contratado Maurílio, ex-Paysandu-PA. Para aproveitar a folga de dez dias na tabela, a diretoria planeja fazer uma jogo-treino neste meio de semana. O adversário ainda não foi definido, mas poderá ser o Osvaldo Cruz, da Série B2 do Campeonato Paulista e que também é administrado pela empresa American Sport, responsável pelo departamento de Futebol do Marília.