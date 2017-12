Marília terá estréias contra o Paulista O Marília terá duas estréias importantes no jogo contra o Paulista, marcado para o próximo domingo, em Presidente Prudente, no estádio Eduardo José Farah. O técnico Flávio Lopes vai colocar pela primeira vez em campo o volante Leandro Ávilla, e x-Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, e o atacante Andradina, que volta ao futebol paulista depois de uma rápida passagem pelo Santos, em 1998, de onde saiu para atuar no Arsenal, da Rússia, e mais tarde, no Gamba Osaka, do Japão. Na quarta-feira à tarde, o Marília fará um amistoso diante do Assisense, da Série B2 do Campeonato Paulista, no Yara Park, em Marília, quando a equipe que enfrenta o Paulista começará a ser definida. Em virtude de problemas de segurança no estádio José B ento de Abreu Vidal, o MAC não vai jogar em casa mais uma vez. Mesmo folgando no final de semana, o Marília soma sete pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo 2.