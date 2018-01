Marília terá força total contra Remo Concentrado em Cedral, na região de São José do Rio Preto, o Marília busca tranqüilidade para iniciar bem a segunda fase da Série B do Brasileiro. A delegação fica lá até quinta-feira, um dia antes do jogo em casa contra o Remo, no estádio Bento de Abreu. Para esse jogo de estréia, o técnico Luís Carlos Ferreira poderá contar com todos os jogadores do elenco e assim, escalar o time que considera ideal.