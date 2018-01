Marília terá mudanças contra a Lusa O técnico Wladimir Araújo está insatisfeito com seu time titular e vai realizar mudanças no time para o jogo desta sexta-feira, às 20h30, no Abreuzão, contra a Portuguesa, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Além da volta do lateral direito Luizinho Neto, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, o treinador afirmou que deverá fazer mais duas alterações. "Vamos fazer o coletivo na quarta-feira à tarde para definir o time. O Luizinho volta, pois é o titular da posição, e vamos fazer outras mudanças. Não quero antecipar, mas as alterações irão acontecer", disse o técnico. Wladimir Araújo disse que o time realizou o pior jogo sob seu comando: "Tenho certeza disso. Jogamos mal e praticamente não criamos. Demos espaços, marcamos mal e por isso merecemos perder. Já tive uma boa conversa com os jogadores e eles também têm consciência do fraco rendimento em Recife". Com a derrota na estréia (3 a 0 para o Náutico, sábado, em Recife), o Marília é o lanterna do Grupo B.