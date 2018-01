Marília terá mudanças contra a Lusa O Marília promete ser diferente contra a Portuguesa, nesta sexta-feira, quando tentará a reabilitação na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Wladimir Araújo ainda não confirmou oficialmente, mas o time deverá ter quatro mudanças em relação ao que perdeu para o Náutico, em Recife. As novidades serão as entradas de Téio na defesa, de Anaílson na meia e de Chico Marcelo no ataque, além do retorno do lateral-direito Luizinho Neto, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Perderam lugar o lateral Jorginho, o zagueiro Gian, o volante Jéferson e o atacante Róbson. A nova formação foi testada no coletivo desta quarta e teve bom aproveitamento, segundo avaliação do técnico. Recuperação é a palavra de ordem no elenco, uma vez que a derrota inicial deixou o time com zero ponto ao lado do Guarani no Grupo B, liderado por Portuguesa e Náutico, com três pontos cada. A diretoria também aposta na presença da torcida, que tem procurado os ingressos promocionais em 23 pontos de venda da cidade. A carga é de 15.117 ingressos.