Marília terá reforço de Leandro Ávila Depois da derrota na estréia, para o Vila Nova-GO por 3 a 0, o Marília não teve nem tempo de se lamentar. O time do técnico Flávio Lopes já participa da segunda rodada da Série B do Brasileiro nesta terça-feira, às 20h30, diante do Sport-PE, no estádio Bento de Abreu Sampaio. Apesar do mau começo, a única mudança confirmada é a entrada do experiente volante Leandro Ávila, ex-Flamengo e Palmeiras, no time titular. Ele foi contratado para a disputa do Campeonato Paulista, mas sofreu com sucessivas contusões e só agora foi liberado definitivamente pelo departamento médico. Mesmo com a confirmação do volante, Flávio Lopes ainda não definiu a equipe que inicia a partida. Ainda existem algumas dúvidas, caso do lateral-direito João Marcos, que saiu com dores do primeiro jogo. Por isso, nos treinamentos de domingo e segunda-feira, o treinador testou duas formações diferentes. "Vou definir tudo antes do jogo", avisou.