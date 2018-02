Marília terá Sinval contra Paulista Líder da Repescagem do Campeonato Paulista, com quatro pontos, o Marília faz contas para se livrar do rebaixamento. O técnico Paulo Comelli planeja somar mais três pontos diante do time de Jundiaí, domingo, no estádio "Bento de Abreu", quando a principal novidade será a entrada do atacante Sinval no lugar de Sandro Goiano, expulso no empate sem gols com o União São João, em Araras. A expulsão de Goiano foi curiosa porque ele recebeu o cartão vermelho por permanecer no banco de reservas, após ser substituído. Sinval, revelado pela Portuguesa e com recentes passagens pelo Guarani e América Mineiro, terá a chance de começar no jogo pela primeira vez. Quem volta ao Marília é o técnico Luiz Carlos Ferreira, agora no Paulista e que ano passado levou o MAC a dois acessos: à Série A1 do Paulista e à Série B do Brasileiro. O Paulista só tem um ponto nesta fase.