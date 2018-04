Marília terá três ?decisões? pela frente O técnico do Marília, Luís Carlos Martins, já começou a definir o time para a primeira das três ?decisões? que terá no restante da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo desta sexta-feira, contra o América de Natal, no estádio Bento de Abreu, em Marília, está sendo encarado como uma final, assim como os seguintes, contra Fortaleza (fora) e Londrina (em casa), uma vez que somente três vitórias dão ao time a classificação à segunda fase da competição. Segundo o treinador, nem mesmo a derrota por 4 a 2 para o Remo, na última rodada, tiraram o ânimo do elenco. Caso tivesse conquistado ao menos o empate, o time chegaria à marca de oito jogos sem derrota. "De certa forma o resultado em Belém foi normal, mas não para quem quer classificar. Agora temos que vencer três em três (partidas), para chegar lá", afirma. O Marília tem 27 pontos, ocupando a 11ª posição. E calcula se classificar com 36 pontos. Os problemas são, mais uma vez, o volante Senegal e o atacante Ricardinho, titulares mas que já não jogam há algumas rodadas, contundidos. Ambos estão iniciando os trabalhos físicos, mas seguem sem ritmo de jogo. O Marília pode ter mais um problema na seqüência da competição. As boas atuações do lateral-direito Bruno já geraram interesse de times grandes, como Atlético-MG, Flamengo e Botafogo. No entanto, se depender da diretoria, ele não sai antes do término a p rimeira fase, marcada para 25 de setembro.