Marília terá várias mudanças contra Sport Com vários problemas, o Marília deverá ter um time bastante modificado para o jogo contra o Sport, sábado, pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Embora já esteja desclassificado na competição, com dois pontos, o clube paulista traçou como objetivo terminar na terceira posição e, para isso, terá que vencer os pernambucanos, que somam quatro pontos. "Traçamos uma nova meta e o grupo está disposto a superar as dificuldades para terminar no terceiro lugar. Tenho certeza de que quem entrar não decepcionará", assegura o técnico Luiz Carlos Ferreira. Para a partida, o treinador terá como desfalque três jogadores suspensos: o lateral-direito Claudemir, o atacante Romualdo e o zagueiro Adeilson. Na lateral, Rogério Souza será a opção, enquanto na defesa deve entrar Wladimir. Romualdo era reserva. Além disso, o time perdeu outra peça importante. O volante Zé Luiz sofreu uma contusão no pé direito e foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar deve jogar Adilson. Luiz Carlos Ferreira ainda deve fazer mais duas mudanças. No gol, o titular Mauro volta de suspensão na vaga de Pedro Paulo. Já no ataque, Daniel, que entrou bem diante do Palmeiras e Botafogo, jogará no lugar de Camanducaia.