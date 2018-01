Marília traz experiente Sérgio Manoel Há duas semanas na presidência do Marília, o empresário Luiz Duarte parece disposto a montar um elenco forte para este ano. No final desta tarde, ele confirmou a contratação do experiente meia Sérgio Manoel, de 32 anos, que estava atuando no Independiente, da Argentina. Os valores da negociação não foram revelados. "Fizemos um pacote, envolvendo um valor a título de luvas e outro de salário", explicou Duarte. Com mais esta contratação, o dirigente não esconde seu entusiasmo com o novo elenco, que já recebeu 15 reforços. "O problema de escalar ficará com o técnico Luís Carlos Martins", brinca. Sérgio Manoel começou o ano em baixa, defendendo o Madureira-RJ no estadual do Rio. Depois, teve um início fulminante pelo Figueirense, no Campeonato Brasileiro, sendo o grande destaque do time, conseguindo na seqüência um contrato com o Independiente. O meia já defendeu vários clubes tradicionais do país, como Santos, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Coritiba e América-RJ. No exterior, defendeu ainda o Cerezo Osaka, do Japão. A apresentação do novo contratado está marcada para dia 10 de janeiro, quando todo o elenco e a comissão técnica começarão a trabalhar para a temporada 2005.