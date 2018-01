Marília troca atacantes para Série B Para repetir o sucesso de 2002, quando conquistou os acessos para a Série B do Campeonato Brasileiro e a Primeira Divisão do Paulistão, a diretoria do Marília espera pela apresentação do atacante Romualdo nesta quinta-feira no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O jogador chega para substituir Sinval, que se desligou do clube após não entrar em acordo financeiro com a diretoria. Romualdo, que disputou o Campeonato Paulista deste ano pelo União Barbarense é apenas mais um de uma lista de dez reforços anunciados até o momento para defender o clube na Série B. Além dele chegaram os laterais-esquerdo Marcão, Galego e Bill, o volante Zé Luiz, os meias Tim e Alexandre Sales e os atacantes Jaíson, Camanducaia e Rivaldo. Se uns chegam, outros saem. A lista de dispensa do MAC é ainda maior que a de reforços. Desde o meio do Paulistão até hoje já deixaram o time do técnico Paulo Comelli o goleiro Helder, o zagueiro Índio, o volante Marquinhos Paraná, os laterais-esquerdo Alexandre, Possato, Paulo Fabrício e Kiko, os meias Jeferson Santiago, Daniel, Gil Baiano, Romerito e Sandro Fonseca, além dos atacantes Sandro Goiano e Sinval.