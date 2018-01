Marília usa apenas 2 titulares em Belém Já classificado para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília enfrentará o Remo, neste sábado, em Belém, com um time misto. Mas quem pensa que os paraenses encontrarão um adversário enfraquecido, está enganado. Quem garante é o próprio técnico Luiz Carlos Ferreira. Assim como fez com alguns titulares, o treinador decidiu se poupar também da longa viagem. Ele está em Leme, região de Campinas, junto com a família. Seu substituto no jogo deste sábado será o auxiliar-técnico Adair Correa Branco, o Dadá. "Esse descanso será muito importante para o grupo, pois entraremos de fôlego renovado na próxima semana", afirmou Luiz Carlos Ferreira. Além dele, serão poupados os seguintes jogadores: o goleiro Mauro, os laterais Rogério Souza e Galego, os zagueiros Romildo e Andrei, os meias Zé Luiz, Éder e Juca, além dos atacantes Basílio, Delani e Camanducaia. A delegação do Marília já está em Belém, onde o auxiliar Dadá confirmou a escalação. Do time considerado titular, apenas o lateral-esquerdo Bill e o volante Everaldo enfrentarão o Remo. O segundo ainda atuará improvisado na lateral- direita. O Marília, no entanto, contará com alguns atletas que já foram titulares, casos dos zagueiros Adeilson e Wladimir, dos meias Adilson e Bechara, além dos atacantes Romualdo e Jailson. Enquanto isso, os jogadores considerados titulares, que vinham treinando com o preparador físico Stélio Metzeker, terão folga no sábado e se reapresentarão domingo, após o almoço, para o período de preparação em Cedral, na região de São José do Rio Preto. O Marília ocupa a segunda colocação do grupo C, com dez pontos - o mesmo que o Botafogo, mas perde no saldo de gols. Se mantiver esta posição começa a terceira fase enfrentando o Palmeiras, líder da outra chave.