Marília vai buscar quatro pontos A frustração pela derrota do Marília para o Palmeiras, nos acréscimos, sábado à noite, em casa, não vai tirar o time do interior de seu objetivo de chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 31 pontos e na quarta posição, o time faz planos para somar mais quatro pontos nos últimos três jogos que ainda disputará. O primeiro compromisso será contra o América, em Minas Gerais, sexta-feira. Depois receberá o Londrina, dia 18, encerrando sua participação contra o Ceará, em Fortaleza, dia 27. ?Serão três jogos difíceis, mas vamos buscar os pontos necessários?, diz o técnico Paulo Comelli. Ele lamentou a derrota para o Palmeiras ?pela forma como aconteceu, porque naquela altura o empate era o mais justo?.