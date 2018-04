Marília vai com três atacantes Precisando vencer o lanterna Londrina-PR para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Marília, Luiz Carlos Martins, deverá fugir um pouco de suas características e escalar um time bastante ofensivo para a partida deste sábado, no estádio Bento de Abreu, pela última rodada da primeira fase. Martins colocará em campo três atacantes: Anderson Lobão, Nei Bala e Maurílio. Além deles, o time espera ter como armas as descidas dos laterais, que terão mais liberdade para apoiar os homens de frente, embora tenham a recomendação de não se descuidarem da marcação. No meio-campo do alviceleste, no entanto, não estará o meia Fabiano Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Martins confirmou que será improvisado o atacante Anderson Lobão. Com isso, Maurílio jogará mais recuado, ficando responsável pela armação das jogadas e por auxiliar o ataque quando o time estiver de posse da bola. Outra ausência será a do volante Senegal, ainda sem ritmo de jogo, depois de ficar mais de 20 dias afastado por causa de uma contusão. Assim, o Marília já está definido com: Marcelo Cruz; Bruno, Romildo, Vladimir e Adilson Rodrigues; Ednélton, Jéferson, Juninho e Maurílio; Nei Bala e Anderson Lobão. Ocupando a sétima colocação com 33 pontos, o Marília precisa de uma vitória simples em casa sobre o time paranaense para continuar na competição.