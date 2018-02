Marília vai disputar Copa FPF A diretoria do Marília confirmou que irá disputar a Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). De início, o clube não tinha pretensões de entrar na competição, mas como houve desistência do Olímpia, a FPF decidiu incluir o Marília, que aceitou o convite. O campeão desta competição vai disputar a Copa do Brasil de 2005, como aconteceu com o Santo André ano passado. Em 2003, quando o torneio ainda se chamava Copa Interior, o Marília foi até as semifinais. Da mesma forma como ocorreu no ano passado, o Marília estará representado por seu time B. O técnico que irá comandar o time na competição já foi definido: Polozi, ex-zagueiro da Ponte Preta e que como treinador conseguiu o acesso à Série A2 com o Guaratinguetá no último final de semana, foi o escolhido. O time, no entanto, só será formado no decorrer da próxima semana. A estréia do Marília na Copa FPF será no dia 4 de julho, às 11 horas, no estádio Bento de Abreu, em Marília, diante do América de São José do Rio Preto. Para a Série B do Brasileiro, a grande novidade foi o anúncio da contratação do atacante Ricardinho, conhecido em Marília como "Rei do Drible". Revelado pelo MAC em 2001, ele teve 50% de seus direitos vendidos para o Atlético-PR, onde estava desde 2003. O jogador chega como mais uma opção para o ataque, que já conta com Welington Amorim, Maurílio e Anderson Lobão. Com 11 pontos ganhos em 27 disputados, o Marília ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela. São dois pontos a menos do que o Ceará-CE, oitavo colocado, mas também são dois a mais do que o Mogi Mirim, que encabeça a lista dos seis times que neste momento estariam rebaixados. Depois de vencer o Ceará, por 3 a 0, o Marília volta a campo no sábado, em casa, contra o Santa Cruz.