Marília vai em busca do terceiro lugar Em ritmo de despedida, o Marília só tem pensamentos para a vitória contra o Sport Recife, neste sábado, às 16 horas, no estádio Bento de Abreu, pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a desclassificação, jogadores e comissão técnica traçaram como objetivo a conquista do terceiro lugar e, para isso, o time terá que vencer. O Marília ocupa a lanterna do quadrangular, com dois pontos, enquanto o Sport é o terceiro, com quatro. "Temos que fechar essa grande campanha com chave de ouro. Fizemos um grande campeonato, apesar de não termos subido. E a torcida merece essa vitória", disse o técnico Luiz Carlos Ferreira. O treinador também espera um jogo bastante difícil. "Não é porque as duas equipes estão desclassificadas, que os jogadores atuarão desanimados. Todos querem terminar o campeonato de cabeça erguida", completou. Para o confronto, Ferreira decidiu fazer algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Botafogo por 3 a 1, sábado passado. Nas vagas do lateral-direito Claudemir, suspenso pelo terceiro amarelo, e do zagueiro Adeilson, expulso, entram Rogério Sou za e Wladimir, respectivamente. Para o lugar do volante Zé Luiz, contundido, jogará Adilson. Em compensação, o goleiro Mauro retorna de suspensão na vaga de Pedro Paulo. O lateral-esquerdo Galego, que foi barrado no jogo passado, retorna em substituição a Bill. A última mudança está no meio campo, onde Éder entra no lugar de Juca.