Marília vai rezar em Aparecida do Norte Após as duas derrotas para o Palmeiras, ambas por 2 a 0, o Marília passou não depender somente de seus resultados, nos dois últimos jogos, para conquistar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Luiz Carlos Ferreira acredita que, além de muito treino e garra, sua equipe precisará de sorte e muita fé para garantir um lugar na Série de 2004. Pensando nisso, o Marília decidiu visitar a Basílica de Aparecida do Norte, onde assistirá uma missa e rezará pelo acesso. "Sabemos que somente sorte e fé não ganha jogo. Precisamos jogar com vontade e qualidade, mas a fé é muito importante nesses momentos", justificou Ferreira. Antes de chegar em Aparecida, a delegação mariliense viajará, nesta quarta-feira, às 14h30, para Taubaté - no Vale do Paraíba -, onde realizará treinamentos na quinta-feira pela manhã. Na parte da tarde, assistirá a missa e em seguida embarcará para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, no sábado à noite. Para o confronto com o time carioca, Luiz Carlos Ferreira terá um desfalque certo: o goleiro Mauro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, mais quatro jogadores podem ficar fora. Os zagueiros Romildo e Wladimir, o volante Zé Luís e o meia Bechara estão entregues ao departamento médico. Em compensação, o treinador contará com os retornos do zagueiro Andrei e do volante Everaldo, que cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo. O time que começará jogando, porém, só deve ser divulgado momentos antes da partida. O Marília ocupa a lanterna do quadrangular, com apenas dois pontos. O Palmeiras é o líder, com dez, seguido por Botafogo (cinco) e Sport (quatro).