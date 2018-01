Marília vê próximo jogo como decisão Após a derrota para o Palmeiras (2 a 1) na rodada passada, o Marília passou a encarar a partida contra o América-MG, sexta-feira, em Belo Horizonte, como uma decisão. Uma vitória poderá colocar o time paulista na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O Marília possui 31 pontos e ocupa a quarta posição. Segundo alguns analistas, uma equipe precisa de 34 pontos para assegurar a vaga na segunda fase da Série B, ou seja, o time do interior está a três da classificação. Mas o técnico Paulo Comelli terá problemas para o jogo em Belo Horizonte. O zagueiro Andrei, suspenso pelo terceiro amarelo, está fora. Em seu lugar entra Vladimir. Já o meia Bechara, com uma lesão na coxa, ainda é dúvida. Caso não tenha condições de jogo, ele será substituído por Éder ou Alexandre.