Marília vence a Anapolina pela série B O Marília, esperança do interior paulista na Série B do Brasileiro, estreou vencendo a Anapolina, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Bento de Abreu, em Marília. O jogo foi disputado em ritmo lento, mas a vitória do time da casa acabou sendo justa apesar da aparente dificuldade. O MAC aproveitou bem a velocidade de Camanducaia, que aos 11 minutos foi derrubado por Babau dentro da grande área: pênalti. Na cobrança, um minuto depois, o experiente Andrei converteu: 1 a 0. Sem mostrar um futebol bonito, o time paulista não foi ameaçado pelo adversário, que abusou dos lances violentos. Mas o time goiano teve uma chance de ouro para empatar, quando Bechara perdeu a bola para Cacá e depois cometeu pênalti. Rui Barbosa vacilou na cobrança e Mauro defendeu aos 38 minutos. No segundo tempo, o Marília voltou melhor, pressionando o adversário no seu campo defensivo durante os 20 primeiros minutos. A Anapolina continuava muito violenta, tanto que perdeu dois jogadores expulsos: Robson Goiano e Babau. Mesmo com ampla vantagem numérica, o segundo gol do Marília só saiu aos 42 minutos, quando Bechara cruzou na medida para a cabeçada do zagueiro Vladimir. Pela segunda rodada, o Marília joga fora de casa, contra o União São João, às 19 horas do sábado (3). Já a Anapolina, recebe o Náutico-PE, no domingo, às 16 horas. Ficha Técnica Marília: Mauro; Adeilson, Vladimir e Andrei; Marquinhos Paraná, Zé Luis, Bechara, Tim (João Marcos) e Galego (Bill); Camanducaia e Romualdo (Jaílson). Técnico: Paulo Comelli. Anapolina-GO: Ernandes; Baiano, Samir, João Batista e Róbson Goiano; Clayton(Jorginho), Natan, Babau e Cacá; Lúcio (Wilson) e Rui Barbosa (Rodrigo). Técnico: Wanderley Paiva. Gols: Andrei (p) aos 12 minutos do primeiro tempo e Vladimir aos 42 do segundo. Local: Estádio Bento de Abreu (Marília/SP). Árbitro: Marco Antônio Silva Mafra. Cartão amarelo: Adeílson, Jaílson, Zé Luís, Samir, João Batista e Rui Barbosa. Cartão vermelho: Babau e Robson Goiano.