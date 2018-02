Marília vence a primeira no Paulista O Marília conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista, ao superar o frágil Juventus, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Bento Sampaio Vidal, em Marília. O time largou bem na repescagem, animado com a presença do técnico Paulo Comelli, ex-Barbarense. A superioridade técnica do Marília ficou evidenciada logo nos primeiros minutos, com um futebol dinâmico e velocidade para envolver um fraco adversário, que entrou em campo com o rótulo de pior time do campeonato. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, quando o estreante Rodrigo Souza recebeu passe perfeito de Andrei e só teve o trabalho de desviar do goleiro Willians. O domínio do time da casa foi tão forte que poderia ter conseguido uma goleada no primeiro tempo. Mas só marcou o segundo gol num pênalti, bem cobrado por Andrei, aos 32 minutos, quando o outro estreante, o meia Bechara, foi derrubado por Rocha. No segundo tempo, o Juventus abandonou o esquema 3-5-2 defensivo, mas errou nas finalizações. A sua melhor chance foi num pênalti cometido por Vladimir sobre Wellington Paulista. O zagueiro Itabuna cobrou e mandou a bola no travessão, aos 17 minutos. Assustado, o Marília preferiu ficar na defesa tocando a bola para garantir os três pontos. Ficha Técnica: Marília: Mauro; Vladimir, Adeilson e Andrei; Marquinhos Paraná, Jéferson, Bechara (Maurinho), Marquinhos Nascimento e Rogério Souza; Sandro Goiano (Gil Baiano) e Ricardinho (Sinval). Técnico: Paulo Comelli. Juventus: Willians; Itabuna, Lucas (Wellington Paulista) e Rocha; Sidney (Edilson), Dirceu, Anderson, Luciano e Márcio; Andrezinho (Marco Antonio) e Nei Fabiano. Técnico: Paulo Sérgio Tognasini. Gols: Rogério Souza aos 19 e Andrei (pênalti) aos 32 minutos do segundo tempo. Árbitro: Tadeu Bosco da Cruz. Cartão amarelo: Jéferson e Anderson. Local: Estádio Bento de Abreu.