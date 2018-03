Marília vence América-RN pela Série B O Marília voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B depois de três empates, nesta tarde de sábado, quando fez 2 a 0 sobre o América-RN, no estádio Bento de Abreu Sampaio, o Abreusão. A vitória mantém o Marília nas primeiras posições, agora com 22 pontos. O time potiguar continua com 15 pontos em 17º lugar. Mas o time paulista, desta vez, deve muito ao goleiro Mauro que defendeu uma penalidade máxima quando o time só vencia por 1 a 0, com gol de Juca, de pênalti, aos 6 minutos do segundo tempo. Márcio Silva cobrou e Mauro defendeu. Aos 30 minutos, de novo, Juca marcou: 2 a 0. No final do jogo, o técnico Ademir Fonseca, entregou o cargo à diretoria potiguar.