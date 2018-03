Marília vence com dois gols no final Com dois gols nos minutos finais, o Marília fez 2 a 0 no São Raimundo e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Na partida, realizada neste sábado no Estádio Bento de Abreu, em Marília, o time da casa pressionou, mas encontrou dificuldades para marcar. "Tentamos de todas as formas, tivemos bolas na trave, mas só marcamos no fim. Futebol às vezes é assim", analisou o técnico Roberval Davino. O resultado levou o Marília à 12ª colocação, com quatro pontos. O time amazonense amarga a última posição, com um ponto. Desde o início o time paulista buscou o gol, mas a melhor chance que teve para marcar foi uma bola na trave de Marcelo Rosa. Sem poder de finalização, os gols só aconteceram no segundo tempo. Assim como a primeira etapa, o Marília dominava as ações no segundo tempo. Duas bolas na trave depois, o time comandado por Roberval Davino chegou ao gol. Aos 39 minutos, Welington Amorim recebeu na frente e tocou na saída do goleiro. Nos acréscimos, o zagueiro Beto ainda aproveitou a desatenção da defesa adversária e, livre, marcou o segundo.