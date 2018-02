Marília vence e complica Botafogo O Marília goleou o Botafogo por 4 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, deixando o time da casa em situação complicada dentro do Rebolo do Campeonato Paulista, com apenas quatro pontos e ameaçado pelo rebaixamento. O Marília, com 10 pontos, divide a liderança com a Ponte Preta. O Marília teve uma postura ofensiva e não deu chances ao adversário. Abriu o placar com Andrei, de cabeça, aos 14 minutos. Sinval ampliou aos 20 minutos, aproveitou uma boa jogada de Ricardinho. Renê, de pênalti, diminuiu aos 30 minutos. Mas no segundo tempo, o Marília soube aproveitar o desespero do adversário para garantir a vitória. Sinval, de novo, marcou aos 13 minutos e Claudemir, aos 47 minutos, completou o placar. Na próxima quarta-feira o Botafogo recebe a Portuguesa. Em Marília ocorre o encontro entre Marília e Rio Branco de Americana. Ficha Técnica Botafogo: Douglas; Valentim(Pedrão), Carlão, Marcio Pereira e Leandro; Zé Antonio, Lico, Alex Henrique e Rene(Marcio Luis); Eliel (Gilmar Parrudo) e Saulo. Técnico: Basílio Marília: Mauro; Vladimir, Adeilson e Andrei; Marquinhos Paraná(Claudemir), Jeferson, Marquinhos Nascimento, Bechara e Rogério Souza(Kiko); Ricardinho e Sinval (Gil Baiano). Técnico: Paulo Comelli Gols: Andrei 14, Sinval 21 e Renê aos 29 (pênalti) do 1o tempo; Sinval aos 13 e Claudemir aos 47 do segundo. Árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Cartão amarelo: Andrei, Rogério Souza e Saulo Local: Estádio Santa Cruz