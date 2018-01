Marília vence e é campeão da Série A2 O Marília conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer a Francana, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no estádio ?Bento de Abreu?, em Marília. Afastado da elite paulista há nove anos, o Marília garantiu o acesso automaticamente. A Francana, vice-campeã, ainda terá a chance de garantir o acesso desde que vença a Portuguesa Santista no rebolo. Os dois jogos já estão, inclusive, marcados para dia 2 e 9 de junho. O Marília mostrou força ofensiva para reverter a derrota inicial, em Franca, por 2 a 0. Abriu o placar aos 29 minutos, com Edu. Ele apenas completou o desvio de cabeça de Grotto, dentro da grande área, após falta cobrada por Rossato. O segundo gol saiu aos 36 minutos, quando Andrei cobrou falta com perfeição: 2 a 0. Em desvantagem no critério dos cartões, o Marília voltou no segundo tempo para marcar mais gols. E conseguiu o terceiro aos cinco minutos, quando Nei Bala pegou rebote do goleiro e chutou da entrada da grande área. A bola ainda bateu na trave direita do goleiro Marcelo Flores. Somente após o terceiro gol é que a Francana assumiu o futebol que praticou em todo o campeonato. Saiu mais para o ataque, criando boas chances e, em alguns momentos, até calando a torcida que lotou o estádio. O Marília se fechou mais e até com uma boa dose de sorte, garantiu o título de campeão.