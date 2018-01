Marília vence e fica perto da vaga O Marília praticamente garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Londrina, por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O time paulista chegou aos 35 pontos, em quinto lugar. O Londrina, já eliminado, está com 28 pontos, em 13º lugar. O Marília foi surpreendido por um gol do Londrina logo aos quatro minutos, quando o zagueiro Turatto pegou de virada a rebatida do goleiro Mauro. Mesmo tendo o domínio territorial, o time paulista se precipitou nas finalizações e não conseguiu empatar no primeiro tempo. A igualdade só aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo, após uma cobrança de falta que resvalou na defesa e sobrou para o chute do volante Zé Luis. Precisando vencer, o Marília não desistiu de atacar, mas ficou exposto aos contra-ataques. Num deles, aos 25 minutos, Paraguaio chutou de voleio para colocar o time paranaense, de novo, na frente. O Marília voltou a empatar aos 31 minutos, quando Basílio desviou de cabeça um cruzamento do lado esquerdo. O gol da vitória também saiu de cabeça em outro cruzamento do lado esquerdo. O lateral Claudemir cabeceou com bastante força no canto direito do goleiro Serginho. O Marília, agora, encerra sua participação nesta primeira fase contra o Ceará, dia 27, em Fortaleza. O Londrina, já eliminado, se despede contra o Santa Cruz, no Estádio do Café, em Londrina.