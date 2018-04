Marília vence e fica perto da vaga O Marília irá lutar até a última rodada por uma vaga à segunda fase do Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira à noite, derrotou o Fortaleza por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela penúltima rodada da primeira fase. Com 33 pontos, o Marília está na sétima colocação, com ótimas chances de classificação porque pode confirmar sua vaga em casa diante do já rebaixado Londrina. O Fortaleza já entrou em campo matematicamente classificado e na quinta colocação, com 36 pontos. Com um toque de bola rápido e envolvente, não tinha dificuldades para chegar ao ataque. Em pouco tempo o Marília conseguiu retomar a posse de bola, esfriando o jogo no meio-de-campo. Quando saía para o ataque, o Fortaleza seguia chegando à frente, mas os jogadores pecavam na finalização. Mesmo precisando dos três pontos para seguir com chances de classificação, o Marília não fazia por merecer um melhor resultado. Em poucos lances assustava o goleiro Magrão, que quando solicitado, mostrava tranqüilidade. Apesar a boa movimentação de ambas equipes, os 45 minutos iniciais praticamente não registraram lances de perigo. O Marília levou a melhor e em uma jogada individual, abriu o placar. O lateral-direito Bruno recebeu na esquerda, cortou seu marcador e chutou cruzado, com força, aos 43. O Fortaleza voltou com duas alterações para o segundo tempo. O atacante Marco Antônio entrou no lugar do meia Zada, dando mais volume ofensivo. Nas laterais, houve uma inversão. Daniel Pernambucano entrou para atuar na direita e Sérgio foi deslocado para a esquerda. O lateral-esquerdo Juninho Goiano deixou o campo. As mudanças surtiram efeito e praticamente somente o Fortaleza tocou na bola nos 10 primeiros minutos. O problema é que, assim como no primeiro tempo, eram inúmeros os erros de passe. Assim como no primeiro tempo, o Marília esperou a "poeira baixar" para voltar a atacar. Desta vez, a tática utilizada era atrair o Fortaleza para o campo e tentar o gol nos contra-ataques. O técnico Mauro Fernandes, do Fortaleza, se irritou com o time e aos 20 minutos gastou a sua última substituição. Ele sacou Daniel Pernambucano, que entrara na volta do intervalo, e colocou o meia Rabicó. Até o apito final, pouco mudou. O Fortaleza apertou a marcação e chegou com mais consistência ao ataque, mas quase nenhuma jogada era concluída ao gol de Marcelo Cruz. No sábado, dia 25, será disputada a última rodada da primeira fase. O Marília tenta a classificação em casa, contra o rebaixado Londrina-PR. O Fortaleza-CE joga no Canindé contra a Portuguesa.