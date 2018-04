Marília vence e mantém chances O Marília segue com chances de classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira à noite, derrotou o América-RN por 3 a 1, no estádio Bento de Abreu Sampaio, em Marília, pela 21ª rodada. Com 30 pontos, está na nona colocação, apenas um ponto atrás do Santa Cruz-PE, oitavo colocado. Para conquistar uma das oito vagas, o Marília precisa vencer os dois jogos que ainda restam. Já o América está em situação delicada. Com 23 pontos, ocupa a 18a colocação, apenas uma a frente dos times que estariam rebaixados se a primeira fase terminasse agora. Com os jogos do fim-de-semana, o América pode acabar a rodada na zona de rebaixamento. O Marília precisava a todo custo da vitória e atuando em casa, partiu para o ataque. Com domínio da posse de bola, não teve dificuldade para chegar com perigo e abrir o marcador. Aos 12 minutos, o goleiro Róbson saiu mal no cruzamento e Vladimir aproveit ou, escorando de cabeça. Mesmo perdendo o jogo, o América não se arriscava no ataque, mas na primeira chance que teve, empatou. Helinho escapou pela esquerda e inverteu a bola. O lateral-direito Jéfferson Luís não vacilou e completou para as redes. O América melhorou em campo, mas quando passou a dominá-la, sofreu o segundo gol. Maurílio cruzou da esquerda e o zagueiro Romildo desviou de cabeça. Tentando cortar o lance, o volante Humberto chutou, mas mandou contra a meta, marcando contra. O zagueiro Romildo era mesmo o grande jogador ofensivo do Marília e marcou o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Maurílio cobrou escanteio da esquerda, a defesa do América não cortou e o zagueiro marcou de cabeça. Apesar do gol claramente ter sido marc ado pelo zagueiro, o árbitro Carlos Wladimir dos Santos, do Rio de Janeiro, assinalou na súmula o gol para Ednélton, para espanto de todos. No segundo tempo, poucos lances de perigo foram registrados. O Marília se mostrava mais do que contente com o resultado e o América, apesar de tentar a todo custo reverter o placar, não encontrava forças no ataque. A situação do clube potiguar ficou aind a mais complicada após a expulsão do atacante Canindezinho. Na penúltima rodada, o Marília pega o Fortaleza-CE, fora de casa, já na terça-feira. O América terá o apoio da torcida para tentar escapar do rebaixamento. Na próxima sexta-feira, enfrenta no Estádio Machadão, o Caxias-RS.