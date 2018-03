Marília vence e segue líder da Série B O Marília manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Joinville por 2 a0, neste sábado à noite, no estádio Bento de Abreu, em Marília. A vitória deixou o time com 13 pontos, três a mais do que Santa Cruz, Avaí e Naútico. Já o Joinville, que sofreu sua segunda derrota consecutiva, continua com apenas três pontos. Mas o jogo foi difícil devido o bom esquema defensivo armado pelo técnico Carbone, do time catarinense. O Marília sentiu muito a saída do atacante Camanducaia, machucado, sofrendo para chegar aos seus gols. Os dois saíram apenas no segundo tempo, com Bechara, aos 32, e Romualdo aos 35 minutos. O próximo jogo do líder será contra o Mogi Mirim, terça-feira, em Mogi. Vitória em casa - O São Raimundo venceu o Gama por 2 a 0, com dois gols de Delmo, um em cada tempo. Esta foi a terceira vitória do time amazonense em seu estádio, chegando aos 9 pontos. O Gama só tem três pontos e ocupa a antepenúltima posição.