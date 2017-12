Marília vence e também lidera A2 O Marília assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Atlético, em Sorocaba, por 2 a 0, neste domingo pela manhã. O Marília tem 19 pontos e divide a liderança com a Francana, que à tarde enfrenta o Olímpia, em Olímpia. Esta foi a primeira vitória do Marília sob o comando do técnico Vágner Benazzi. Rossato, cobrando falta, e o estreante Régis, ex-Ponte Preta, aos 47 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da vitória. O Atlético continua com 13 pontos. Em Guarulhos, o Flamengo voltou a decepcionar, ao perder para o São Bento, por 3 a 0, com gols de Pedrinho, Robenildo e Nenê, de pênalti. O São Bento, agora, tem 13 pontos, enquanto o Flamengo tem 14 pontos apesar de sofrer cinco derrotas seguidas. A 11ª rodada será completada à tarde com três jogos: Olímpia x Francana, Bandeirante x Sãocarlense e Bragantino x Araçatuba.