Marília vence em Araras e lidera O Marília confirmou a boa fase no Campeonato Paulista ao vencer o União São João, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em Araras. Com a vitória, a equipe segue na liderança do grupo 2, com 7 pontos, ao lado do Santos. Esta foi a terceira derrota do União, que não tem nenhum ponto e está na última posição. O União São João começou o jogo com muita disposição, mas não conseguia ameaçar o Marília devido aos inúmeros erros de passes. Mesmo assim, criou boa chance aos 14 minutos, quando Marcelinho cobrou falta no lado direito e obrigou o goleiro Marcelo Cruz, que esperava uma cruzamento, a fazer boa defesa. Mas, a partir daí, a falta de criatividade falou mais alto e os goleiros das duas equipes limitaram-se a observar a partida durante o primeiro tempo. Marcelo Cruz ainda voltou a trabalhar aos 31 minutos, quando defendeu o chute do atacante João Paulo da entrada da área. A partida não mudou muito no segundo tempo, mas o União São João continuava criando mais chances. Aos 14 minutos, João Paulo fez boa jogada individual e deixou Marcelinho livre na cara do gol, mas o meia chutou nas mãos de Marcelo Cruz. O Marília respondeu um minuto mais tarde, quando Sorato aproveitou o cruzamento de Jaiminho para cabecear, mas Marcelo Galvão defendeu. Mas na segunda chance que teve, Sorato não desperdiçou. Aos 23 minutos, João Marcos chutou, a bola desviou na defesa do União e sobrou para o atacante do Marília fazer 1 a 0. O União São João foi ao ataque em busca do empate e conseguiu, aos 32 minutos. Guto cobrou escanteio e Galvão aproveitou a confusão na área para deixar tudo igual. Mas o Marília fez mais um. Aos 39, Marcelo Galvão saiu mal na bola cruzada e Anderson Lobão se antecipou para marcar de cabeça. O União São João volta a jogar no domingo, às 17 horas, quando vai ao ABC enfrentar o Santo André. Já o Marília só volta a campo no dia 8 de fevereiro, quando recebe o Paulista.